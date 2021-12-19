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Пандемия COVID-19

В ВОЗ заявили, что молодые люди реже умирают от коронавируса, но страдают от последствий

Руководитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге сообщил, что трое из 10 человек страдают постковидным синдромом, поэтому важно вакцинировать и молодых людей

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Молодые люди реже умирают от ковида, но подвержены постковидному синдрому, проблемам с психическим здоровьем и усталости в течение многих месяцев после болезни, заявил руководитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ) Ханс Клюге.

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"Трое из 10 человек страдают постковидным синдромом, и именно поэтому важно вакцинировать и молодых людей. Потому что молодые не так часто умирают от ковида, но подвержены постковидному синдрому, проблемам с психическим здоровьем и усталости в течение многих месяцев", - сказал он в воскресенье в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".

"Вакцины безопасны, они работают и существуют в очень строгих критериях. Моя семья в Сибири привилась "Спутником [V]", и после "Спутника [V]" у них не было никаких побочных реакций, они не заболели COVID-19", - отметил Клюге.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились свыше 274,2 млн человек, более 5,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 214 790 случаев заражения, выздоровели 8 984 921 человек, умерли 297 203. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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