В Турции прошли поминальные мероприятия по случаю годовщины гибели Андрея Карлова

АНКАРА, 19 декабря. /ТАСС/. Поминальные мероприятия по случаю пятой годовщины гибели посла России в Турции Андрея Карлова прошли в воскресенье в российском посольстве в Анкаре, передает корреспондент ТАСС.

Участие в них приняли сотрудники российских загранучреждений, а также послы Белоруссии, Молдавии, Киргизии, Азербайджана, Таджикистана, представители МИД Турции и турецкой общественности. Все они возложили цветы к памятнику Карлову, установленному в посольстве.

Посол России в Турции Алексей Ерхов отметил, что дело Андрея Карлова будет продолжено с честью, доблестью и успехом. "Пять лет прошло с того момента, как был злодейски убит наш товарищ. Боль, которую мы испытали в тот день, остается и сейчас такой же острой, такой же ноющей. Мы сильно любили этого человека. Мы продолжаем его уважать, уважать то, что он делал, - подчеркнул дипломат. - Как говорится, история делается прямо на наших глазах. Вспоминая события того дня пятилетней давности, убеждаешься в этом. Вот он лежит, вот все то, что случилось".

"Но, с другой стороны, история не только делается на наших глазах. Историю мы делаем своими руками тоже. И то, что мы делаем в память об этом замечательном человеке, - тоже история. Как мы с вами все вместе продолжаем то дело, которое делал Андрей Геннадьевич. История - это газопровод "Турецкий поток", который функционирует, это атомная электростанция "Аккую", которая продолжает строиться. История - это не в последнюю очередь и укрепление обороноспособности Турецкой Республики, в котором мы все принимаем самое деятельное участие. И вспоминая Андрея Геннадьевича, мы, каждый из нас, в своей душе обещаем ему, что дело, которому он посвятил последние годы своей жизни, будет продолжено с честью, доблестью и успехом. У меня в этом никаких сомнений нет", - добавил Ерхов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что убийство посла России в Анкаре Андрея Карлова было нацелено на подрыв российско-турецких отношений и урегулирования в Сирии, эти попытки потерпели неудачу.

Суд по делу Карлова

Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.

9 марта второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям приговорил по делу Карлова пятерых обвиняемых к пожизненным заключениям, восьмерых - к тюремным срокам от 5 до 15 лет, а также оправдал еще шестерых человек. Кроме того, суд выделил дела девяти беглых подсудимых, включая главу "террористической группировки фетхуллахистов" Фетхуллаха Гюлена, в отдельное производство в рамках процесса об убийстве посла.