Препарат от ковида на базе низкомолекулярной химии исследуют во второй половине 2022 года

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Исследования препарата от ковида на основе низкомолекулярной химии могут начаться во второй половине 2022 года. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".

"Второй препарат (от коронавируса - прим. ТАСС), клинические исследования, которые начнутся, я думаю, во второй половине 22-го года, это низкомолекулярная химия, которая будет непосредственно давить размножение вируса у больных, которые уже находятся даже и на тяжелых стадиях, это совершенно тоже необходимый препарат, который будет фактически страховать, если заболевший не провакцинировался", - сказал он.

Центр им. Н. Ф. Гамалеи проводит вторую фазу клинических исследований препарата от коронавируса "Фтортиазинон", заявил Гинцбург.

"И третий препарат - он уже получил название "Фтортиазенон" - он сейчас проходит вторую стадию клинических испытаний совместно с нами в больницах, которые здесь находятся", - сказал он.

Центр им. Н. Ф. Гамалеи может начать исследования препарата от ковида на основе "коктейля из антител" 5-10 января. Они займут около 2-3 месяцев, заявил Гинцбург.

"Первый препарат - это коктейль моноклональных антител, которые с высочайшей эффективностью и специфичностью должен нейтрализовать вирус. Мы сможем к своим приступить клиническим испытаниям где-то 5-10 января, и в течение 2-3 месяцев пройти клинические испытания", - сказал он.