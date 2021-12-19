Собянин заявил, что о новых ограничениях в Москве в случае их введения предупредят заранее

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы не планируют в ближайшее время вводить дополнительные ограничительные меры из-за пандемии. Если решение о новых мерах будет принято, о нем объявят заблаговременно, заявил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале " Россия-1 ".

"Жить так, как мы живем, в тех ограничениях, которые есть, а если потребуется [ужесточить ограничения], то мы, конечно, заранее объявим", - ответил Собянин на вопрос о возможных ограничениях из-за ситуации с коронавирусом в Москве на новогодние праздники.

По его словам, власти Москвы принимают "достаточно жесткие решения только тогда, когда видят, что идет плохо контролируемый или неконтролируемый рост заболеваемости".

"Первый пик был в июне месяце, второй - осенью. В конце октября - начале ноября, в этот период нам приходится принимать такие достаточно жесткие и непопулярные решения. По нерабочим дням, по ограничению работы тех или иных секторов экономики", - уточнил он.

Мэр также отметил, что в столице не допускали снижения объема свободных коек в медицинской системе ниже 20% за все время борьбы с коронавирусом.