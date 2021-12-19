Население Забайкалья может стать меньше 1 млн человек в том числе из-за коронавируса

ЧИТА, 19 декабря. /ТАСС/. Численность населения Забайкальского края постепенно сокращается до 1 млн человек и рискует упасть еще сильнее из-за высокой смертности в том числе от коронавируса, сообщил в воскресенье губернатор Александр Осипов в послании законодательному собранию региона.

"Еще недавно по историческим меркам Забайкальский край насчитывал численность населения 1,37 млн человек. Сейчас у нас уже немногим более 1 млн человек. В плохом смысле благодаря вкладу коронавируса есть риск уйти на численность [населения] региона менее 1 млн человек. Это очень серьезный и очень опасный вызов. И хотя у нас есть на сегодня положительные тенденции уменьшения убыли населения Забайкальского края, особенно миграционного оттока, тем не менее ничто не позволяет нам расслабляться", - сказал Осипов.

Как подчеркнул глава региона, высокие показатели смертности в Забайкалье сохраняются также из-за сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и внешних причин.

"Это наркомания, насильственные преступления, убийства, социальные пороки разной направленности. И эти вопросы деньгами не решаются. С одной стороны, мы совсем недавно говорили, что для того, чтобы эту ситуацию изменить, необходимо развитие экономики, необходимо изменение социальной сферы, развитие инфраструктуры, сегодня все это делается. Практически все. <...> Но это не приводит к главному - это не приводит к изменению наших ценностей, нашего отношения к жизни, к самим себе, к семьям и детям", - добавил губернатор.

Всего в регионе коронавирусом заразились 93 782 человека, выписаны 81 027 жителей, 2 078 пациентов умерли. Из-за высокого уровня заболеваемости с 25 октября ввели QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании для доступа в заведения общепита и досуга, с 8 ноября требование распространяется и на торговые центры.