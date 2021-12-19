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Попова: Россия изучает опыт разных стран по штрафам за отказ от вакцинации против ковида

По словам главы Роспотребнадзора, необходимо посмотреть насколько это эффективно
Глава Роспотребнадзора Анна Попова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россия изучает опыт введения в разных странах штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса. Однако нужно посмотреть насколько он эффективный и применимый, заявила в воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Мы изучаем опыт (штрафов за отказ от вакцинации против ковида - прим. ТАСС) разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый", - сказала она в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В стране зарегистрировано уже пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник лайт" и "Эпиваккорона-Н".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились свыше 274,2 млн человек, более 5,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 214 790 случаев заражения, выздоровел 8 984 921 человек, умерли 297 203. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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