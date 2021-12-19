Минздрав Израиля рекомендовал запретить гражданам поездки в США, Турцию и еще восемь стран

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Израиля рекомендовало правительству страны в воскресенье внести в список стран, посещение которых запрещено для израильтян из-за повышенного риска распространения коронавируса, США, Турцию, Бельгию, Венгрию, Германию, Италию, Канаду, Марокко, Португалию и Швейцарию. Об этом сообщила пресс-служба МИД Израиля.

"Комиссия министерства здравоохранения по классификации стран с опасностью заражения коронавирусом рекомендовала правительству Израиля объявить "красными" следующие страны: Италию, США, Бельгию, Германию, Венгрию, Марокко, Португалию, Канаду, Швейцарию и Турцию. Они будут признаны "красными" с полуночи 22 декабря (01:00 мск 22 декабря - прим. ТАСС) при условии утверждения комиссией Кнессета (парламента) по законодательству", - говорится в заявлении. В пресс-службе отметили, что "это предложение обсуждалось сегодня на еженедельном заседании кабинета министров и будет вынесено позже на утверждение кабмина путем телефонного голосования после завершения формулировки постановления".

15 декабря Минздрав Израиля добавил к уже находившимся в списке "красных" по угрозе распространения коронавируса 50 странам Африки, Великобритании и Дании семь государств: Ирландию, Испанию, Норвегию, Финляндию, Францию, Швецию и Объединенные Арабские Эмираты. Это решение вступит в силу в 01:00 мск 20 декабря. 25 ноября Израиль внес в список запрещенных для посещения израильтянами стран ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини в связи с выявлением в регионе омикрон-штамма, на следующий день в этот перечень были внесены еще 43 государства Африки, кроме ряда северных стран континента.

Как указали ранее в канцелярии израильского премьера, все возвращающиеся в Израиль из указанных стран, включая вакцинированных третьей дозой, должны быть изолированы в отелях для прохождения карантина. Посещение стран из списка Минздрава для израильтян возможно только после получения разрешения комиссии по исключительным случаям.