Крупнейшее турецкое озеро Ван столкнулось с обмелением

АНКАРА, 19 декабря. /ТАСС/. Самое большое в Турции озеро Ван сталкивается с обмелением из-за изменения климата, что вызывает серьезную обеспокоенность среди экологов. Об этом сообщила в воскресенье газета Daily Sabah.

По ее данным, последствия глобального потепления оказывают все более заметное влияние на озеро, позволяя увидеть обмеление невооруженным глазом. Уровень воды в озере упал на 3 м, обнажив дно площадью в 10 кв. км, богатое тысячелетними отложениями осадочных пород. Если раньше они привлекали только дайверов, то теперь стали зоной интереса экологов, обеспокоенных судьбой озера Ван.

Мустафа Аккуш, профессор факультета рыболовства Университета Ван юзюнджю йыл, также выразил озабоченность будущим озера. "Все реки и озера в стране страдали от снижения уровня воды, связанного с уменьшением осадков. Озеро Ван находится в закрытом бассейне, не имеющем стоков в другие места, - заметил он. - Единственный источник поступления воды в Ван - через осадки, а уходит она только путем испарения. В последние годы летний сезон стал дольше, а зимний - короче. В результате этого процесс испарения воды в озере усилился".

Кроме того, эксперты называют и техногенные причины такого экстремального обмеления. Турция стремится использовать новые методы ирригации в целях экономии воды, однако одним из факторов иссушения все же стало использование озера в целях орошения расположенных поблизости сельскохозяйственных земель. "Нам необходимо прекратить возделывать урожай, для выращивания которого требуются большие объемы воды. Каждое поле, расположенное на берегу водоема, осушает его. Мы имеем дело с нехваткой воды, но тем не менее мы продолжаем возделывать урожай, требующий обильного полива, который осуществляется с помощью разбрызгивателей, расходующих воду впустую. Следует положить конец неконтролируемым методам ирригации. Каждая капля воды должна быть на вес золота, и на этом должна строиться наша политика", - полагает Аккуш.

По мнению профессора, изменения в политике орошения пойдут на пользу и сельскому хозяйству, ведь по мере ухудшения экологической ситуации и все большего потепления климата фермеры не смогут зарабатывать много на возделывании урожая, если не изменится подход к орошению. Таким образом, иссушение озера грозит большими проблемами как с поставками урожая, так и с обеспечением рабочих мест.