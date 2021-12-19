В Берне объяснили поспешную выдачу Клюшина в США "прямым действием" судебного решения

ЖЕНЕВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Власти Швейцарии выдали российского предпринимателя Владислава Клюшина в США, не дожидаясь итогов рассмотрения его жалобы в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), ввиду того, что постановление Федерального суда, касающееся экстрадиции, является "решением прямого действия". Об этом заявила в воскресенье ТАСС официальный представитель Федерального ведомства юстиции Ингрид Райзер.

Отвечая на вопрос ТАСС о мотивах подобной поспешности и нежелания дождаться выводов ЕСПЧ, Ингрид Райзер заявила: "Решение швейцарского Федерального суда является решением прямого действия. Простое объявление [о подаче жалобы в ЕСПЧ] или даже сама жалоба ничего не меняют".

Федеральный суд, являющийся высшей судебной инстанцией Швейцарии, отклонил 10 декабря кассационную жалобу Клюшина на решение Федерального уголовного суда, который не согласился с мнением защиты россиянина о том, что запрос об экстрадиции в США имеет политические мотивы. Адвокаты Клюшина 16 декабря подали жалобу в ЕСПЧ, о чем посольство России 17 декабря информировало нотой швейцарские власти. Однако 18 декабря, не дожидаясь итогов рассмотрения этого дела в ЕСПЧ, Швейцария выдала Клюшина в США.

Посольство РФ в Швейцарии расценило ранее экстрадицию российского гражданина в США как очередной эпизод "охоты" на россиян в третьих странах со стороны Вашингтона. "Вынуждены констатировать, что имеем дело с очередным эпизодом продолжающейся Вашингтоном "охоты" на российских граждан в третьих странах", - заявил ТАСС пресс-секретарь российского посольства Владимир Хохлов. "Глубоко разочарованы решением Федерального ведомства юстиции Швейцарии и поспешной организацией выдачи гражданина России В. Д. Клюшина, находившегося под арестом с 21 марта с. г. по экстрадиционному запросу США, которая произошла 18 декабря", - подчеркнул он. "Тем самым были проигнорированы нота посольства России, переданная 17 декабря, и обращение защиты россиянина о необходимости приостановки процедуры экстрадиции на время рассмотрения жалобы адвокатов в Европейский суд по правам человека, поданной 16 декабря, в соответствии со ст. 39 Регламента ЕСПЧ, - пояснил представитель посольства РФ. - Швейцарской юстицией, к сожалению, были оставлены без внимания аргументы адвокатов о явной политической подоплеке дела, приняты на веру вызывающие сомнения доводы американской стороны и безосновательно отклонен встречный запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации".

Российский бизнесмен Владислав Клюшин был в субботу выдан Швейцарией Соединенным Штатам. Он был передан в Цюрихе американским полицейским, которые сопроводили его на рейс в США, сообщило Федеральное ведомство юстиции.

Отказ в экстрадиции в Россию

Россиянин был задержан 21 марта в аэропорту города Сьон, куда он прибыл с семьей, чтобы провести отпуск на курорте Церматт, указывает газета Matin Dimanche, имевшая возможность, по ее словам, "проконсультироваться с досье" по данному делу. Клюшину инкриминируют в США "хакерство против IBM, Tesla и других американских транснациональных компаний", и речь идет о якобы имевшей место "краже более $10 млн". Федеральное управление юстиции Швейцарии приняло запрос США об экстрадиции к исполнению, однако россиянин обжаловал это решение сначала в Федеральном уголовном суде, а затем - в Федеральном суде.

В августе Федеральное управление юстиции ответило отказом на просьбу России об экстрадиции Клюшина в РФ. Мотивом для отказа послужил тот факт, что изложенные в российском запросе о выдаче деяния не являются наказуемыми в Швейцарии.