Parisien: католическая церковь Франции продает имущество для компенсаций жертвам педофилов

ПАРИЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Французские католические приходы начали распродавать недвижимое имущество, чтобы внести необходимый вклад в фонд помощи жертвам сексуального насилия, созданный после скандального отчета о священниках-педофилах во Франции. Об этом сообщает в воскресенье газета Le Parisien.

Например, епископ прихода Кретей Доминик Бланше выставил на продажу дом площадью 250 кв. м близ Марны, в котором он проживал до настоящего времени. В его окружении сообщили, что рассчитывают таким образом привлечь средства для первого взноса в размере €200 тыс. Также, по информации газеты, к продаже подотчетных объектов готовится епархия Тулузы (департамент Верхняя Гаронна), которая планирует внести в общую казну от €500 тыс. до €1 млн.

Самый большой вклад готовит парижская епархия - €2 млн. Однако эта сумма уже имеется в финансовых резервах епархии и получена за счет сдачи в аренду недвижимости, принадлежащей ее собственной гражданской ассоциации, которая пока не рассматривает вопрос о продаже. Другие епархии также пока намерены взять средства из собственных накоплений, но уже готовят инвентаризацию имущества на случай, если будет объявлена новая кампания по сбору денег.

Газета обращает внимание на тот факт, что, согласно закону 1905 года, церковь до настоящего момента не могла иметь в собственности какую-либо "инвестиционную недвижимость", то есть приносящую доход. Однако некоторые епархии нашли возможность обойти ограничение, создав гражданские ассоциации, действующие в их интересах и имеющие полное право распоряжаться имуществом, сдавать его в аренду. В то же время при такой форме управления, когда ассоциации подчиняются приходским советам, согласовывать продажу каждого объекта становится гораздо сложнее, учитывая, что не все участники обсуждений хотят платить за преступления священников из других приходов.

Скандал в лоне церкви

Фонд помощи жертвам сексуального насилия со стороны священников и связанных с французской католической церковью граждан был открыт после публикации доклада Независимой комиссии по расследованию сексуальных преступлений в лоне церкви (Ciase), согласно которому с 1950 года 216 тыс. несовершеннолетних подверглись преступлениям на сексуальной почве со стороны католических священнослужителей или религиозных деятелей. Эта цифра увеличится до 330 тыс., если добавить преступления, совершенные мирянами, связанными с церковью.

Решение об открытии соответствующего фонда было принято на заседании Конференции французских епископов в начале ноября. Компенсационный фонд будет пополняться по мере необходимости за счет продажи движимого и недвижимого имущества, которым располагает конференция католических священников. Председатель конференции католических священников республики Эрик де Мулен-Бофор отметил, что рассматривать обращения от жертв сексуального насилия будет специальная инстанция под руководством юриста. В общей сложности на первом этапе до конца июля 2022 года планируется собрать от €10 млн до 20 млн.