В Дамаске состоялся форум, посвященный продвижению и преподаванию русского языка в Сирии

РАБАТ, 19 декабря. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Международный форум, посвященный теме продвижения и преподавания русского языка в Сирии, прошел в университете Дамаска. Об этом сообщил в воскресенье корреспонденту ТАСС по телефону директор Русского дома в Дамаске Николай Сухов.

"В университете Дамаска прошел международный форум "Продвижение изучения русского языка в образовательных организациях Сирийской Арабской Республики (САР). Его организатором стал Московский педагогический государственный университет (МПГУ) при поддержке Союза за содействие сохранения традиционных духовных ценностей "Христианский мир", - рассказал он.

"Мероприятие посетили министр просвещения и образования Дарем Табаа, ректор Дамасского университета Мухаммед Ясар Абидейн, директор Организации по поддержке молодых талантов в Сирии Хала Даккак, преподаватели МПГУ, специалисты в области языкознания и многие другие. Форум, в частности, подвел итоги интенсивной работы, проведенной русистами из МПГУ в виде семинаров и лекций для преподавателей и студентов сирийских университетов", - продолжил директор Русского дома.

"Целью форума были организация и реализация мероприятий по распространению лучших практик российского общего образования в рамках международного сотрудничества в сфере общего образования в САР. В нем приняли участие религиозные и общественные деятели, представители органов государственной власти, российские и сирийские эксперты. В рамках форума также состоялись дискуссия и круглый стол на тему "Религиозный экстремизм: защита прав верующих от дискриминации и ксенофобии", - отметил Сухов.

"Хочется особо отметить, что союз "Христианский мир" приобрел и привез в Сирию мебель и оборудование для трех классов русского языка. Один из этих классов был открыт в школе-интернате для детей павших воинов сирийской армии. Еще два класса будут открыты в ближайшие дни. Один - в городе Сафита (расположен на северо-западе Сирии в провинции Тартус - прим. ТАСС), другой - в городе Тартус, втором по величине портовом городе САР после Латакии", - подытожил он.