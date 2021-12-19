МЧС предупредило о сильном снегопаде в горах Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 19 декабря. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарии распространило экстренное предупреждение, что в горах региона ночью и в предстоящие двое суток может выпасть много снега.

"По представленным Северо-Кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды данным, в период с 20:00 до 22:00 19 декабря, с сохранением до конца суток 20 декабря, и в течение суток 21 декабря в горных районах Кабардино-Балкарии местами ожидаются опасные явления: очень сильный снег, очень сильные осадки в виде мокрого снега", - говорится в сообщении.

Существует вероятность возникновения ЧС не выше муниципального характера, связанных с обрывами линий связи и электропередачи, повалом деревьев.