В районе украинской антарктической станции выпало рекордное за 20 лет количество снега

КИЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Рекордное количество снега за последние 20 лет выпало в районе украинской антарктической станции "Академик Вернадский". Об этом в воскресенье сообщил Национальный антарктический научный центр Украины.

"К празднику Николая (церковный день святителя Николая - прим. ТАСС) наши полярники получили необычный подарок. Метеорологи зафиксировали, что уровень снега возле станции "Академик Вернадский" составляет 2,75 м. Это наибольшее значение за последние 20 лет. Предыдущий рекорд был в 2016 году - 2,65 м, то есть на 10 см меньше", - отметили в центре.

Отмечается, что снег в районе станции продолжает идти, несмотря на то что в Антарктиде сейчас метеорологическое лето. "Полярники героически откапываются из снега уже много дней подряд", - сказано в сообщении.

Украина является одной из 30 стран мира, имеющих в Антарктике постоянную круглогодично работающую станцию. Ежегодно на станцию "Академик Вернадский" (бывшая британская станция "Фарадей") отправляется экспедиция, в которую входят ученые и технический персонал.