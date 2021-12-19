В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за погодных условий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Желтый уровень опасности из-за погодных условий объявили в Санкт-Петербурге. С вечера 19 декабря до утра 20 декабря скорость ветра в городе будет достигать 15 м/с, сообщили в воскресенье в пресс-службе администрации Петербурга.

"По информации Росгидрометцентра России, с 21:00 19 декабря до 12:00 20 декабря на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра до 15 м/с. Водителей и пешеходов просят проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от поездок", - рассказали в пресс-службе.

В Главном управлении МЧС по Петербургу также предупреждают о том, что в городе ожидаются метель и гололедица, уже к вечеру температура упадет до минус пяти градусов.

ГУ МЧС по Ленинградской области сообщает, что в отдельный районах региона температура может опуститься до минус 26 градусов в период с 19 по 21 декабря, а скорость порывов ветра может достигнуть 17 м/с.