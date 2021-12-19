Главный инфекционист США: болезнь при "омикроне" может протекать легче лишь у жителей ЮАР

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Данные о том, что у инфицированных новым вариантом коронавируса "омикрон" заболевание протекает легче, чем при дельта-штамме, могут объясняться особенностями общей инфекционной картины в ЮАР. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в воскресном интервью телекомпании NBC .

"Совершенно очевидно, что новый вариант обладает чрезвычайной способностью распространяться, - сказал Фаучи. - <...> Вопрос в том, более или менее серьезен [омикрон-штамм]. Судя по информации от южноафриканских коллег, по-прежнему предполагается, если вы посмотрите на соотношение случаев и госпитализаций, что [при штамме "омикрон"] соотношение меньше, чем при "дельте".

"Кажется, что есть и меньшая продолжительность симптоматики, меньшая потребность в аппаратах вентиляции легких, но здесь надо быть осторожными, поскольку население [ЮАР] имеет большой опыт предыдущих инфекций, которые могут перекрывать иммунитет", - отметил главный инфекционист. Эксперт предположил, что в ближайшие две недели число случаев инфицирования в США будет расти. "В нашей стране так много людей, которые не прошли вакцинацию. Это может стать реальной проблемой для системы здравоохранения", - сказал Фаучи.

В четверг президент США Джо Байден заявил, что омикрон-штамм вскоре начнет распространяться в стране значительно быстрее. В настоящий момент у большинства заразившихся коронавирусом в США выявляют дельта-штамм. Однако, как отмечал ранее Фаучи, "омикрон" может стать доминирующим вариантом коронавируса в стране в течение нескольких недель.