Глава Минздрава ФРГ исключил введение в Германии локдауна на Рождество

"Нет, локдауна, как в Нидерландах, перед Рождеством - такого у нас здесь не будет", - заявил он в воскресенье в эфире телеканала ARD, отвечая на соответствующий вопрос. В то же время Лаутербах снова предупредил о пятой волне коронавируса, которая, по его мнению, из-за нового штамма неизбежна. В этой связи министр подчеркнул важность бустерной вакцинации.

В субботу и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сообщил о введении жесткого карантина в стране. С воскресенья там продолжат работать лишь аптеки, автозаправочные станции, продуктовые магазины и некоторые жизненно важные учреждения, такие как библиотеки и школы вождения. Все другие торговые точки, а также заведения общепита, спортзалы, культурно-развлекательные учреждения, салоны красоты и парикмахерские закрываются. Меры пока введены до 14 января следующего года, однако в случае необходимости могут быть продлены.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР.