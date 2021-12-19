Южная Осетия с 20 декабря снимает ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий

ЦХИНВАЛ, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Южной Осетии с 20 декабря снимают ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий в связи со снижением рисков распространения коронавируса. Соответствующее решение оперативным штабом было принято в воскресенье, сообщила пресс-служба правительства закавказской республики.

"В связи со снижением рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Южная Осетия разрешить проведение культурно-массовых, торжественных, праздничных, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Осуществлять деятельность в соответствии с требованиями по предотвращению рисков распространения коронавирусной инфекции", - сообщила пресс-служба кабмина.

Вместе с тем оперштабом рекомендовано ограничение посещения свадеб, религиозных, похоронных, поминальных мероприятий. При посещении данных мероприятий необходимо строгое соблюдение присутствующими требований по предотвращению рисков распространения коронавирусной инфекции. Решения оперативного штаба вступают в силу с 20 декабря 2021 года.

Ранее власти республики ввели с 4 по 14 ноября жесткие ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Была приостановлена деятельность образовательных учреждений, кафе, ресторанов, детских развлекательных центров и спортивных залов, также были запрещены свадьбы и культурно-массовые мероприятия до 1 декабря текущего года. Позже оперштаб разрешил возобновить деятельность образовательных учреждений, кафе, ресторанов, детских развлекательных центров и спортивных залов. Под запретом оставалось проведение культурно-массовых мероприятий и свадеб.

Эпидемиологическая ситуация

По данным Югосетпотребнадзора, за минувшие сутки в республике было выявлено 11 новых случаев COVID-19. Всего в Южной Осетии, население которой превышает 50 тыс. человек, за все время пандемии было выявлено 10 132 случая коронавируса, из них 9 988 пациентов выздоровели.

В конце апреля в Южную Осетию из РФ поступила первая партия вакцины от коронавируса - две тысячи доз препарата "Спутник V". Вакцинация населения началась 4 мая. Первыми привились медицинские работники и люди, находящиеся в зоне риска, с тяжелыми патологиями. Российской вакциной также привился и президент республики Анатолий Бибилов. Позже в республику поступила дополнительная партия вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт".