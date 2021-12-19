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Умер бывший сенатор США Джонни Айзаксон

Ему было 76 лет
Джонни Айзаксон AP Photo/J. Scott Applewhite
Описание
Джонни Айзаксон
© AP Photo/J. Scott Applewhite

ТАСС, 19 декабря. Бывший Сенатор США от штата Джорджия Джонни Айзаксон умер на 77-м году жизни. Об этом говорится в заявлении губернатора штата Брайана Кемпа, опубликованном в воскресенье в Facebook.

"Джорджия потеряла <...> одного из самых великих государственных деятелей и лидера-служителя", - заявил губернатор.

Политик, по информации агентства Associated Press, умер в своем доме в городе Атланта.

Айзаксон был избран в 2004 году сенатором США от штата Джорджия. В 2015 году у политика диагностировали болезнь Паркинсона. Он оставался сенатором до конца 2019 года, когда истек срок его полномочий, отмечает агентство.

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