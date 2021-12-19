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Доступ к информационным ресурсам МВД России восстановили

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Специалисты восстановили доступ к информационным ресурсам МВД РФ, который был потерян из-за затопления в серверных помещениях, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

"В течение полутора суток технические специалисты МВД России <...> проводили восстановительные мероприятия, чтобы в самые короткие сроки добиться штатной работы серверов. В настоящее время задача выполнена - доступ к ведомственным информационным ресурсам возобновлен в полном объеме", - говорится в сообщении.

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