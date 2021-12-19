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Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта

Изначально ограничения вводили только для большегрузов

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 декабря. /ТАСС/. Движение всех видов транспорта ограничили по Военно-Грузинской дороге, соединяющей Россию с государствами Закавказья. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Движение на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации запрещено для всех видов автотранспорта с 19:30 19 декабря 2021 года", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале управления.

18 декабря на дороге вводили ограничение для большегрузных автомобилей.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии.

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РоссияСеверная Осетия
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