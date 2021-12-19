В Севастополе создадут государственную систему для контроля численности бродячих собак

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Государственные службы займутся отловом, стерилизацией и чипированием бездомных собак в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в воскресенье во время прямой линии на местном канале "Севастопольское телевидение".

Приют для собак, который, выиграв конкурс на реализацию госконтракта, организовало частное предприятие, был закрыт после скандала в конце 2020 года: проверку инициировали после сюжета на местном телеканале НТС. Журналисты приехали туда вместе с зоозащитниками после того, как увидели публикации в социальных сетях. В сюжете были показаны истощенные животные, которые сидят в клетках, по данным журналистов, без еды и воды, многие умирали из-за условий содержания и болезней. После закрытия пункта передержки, заботу о собаках взяли на себя волонтеры, но власти обещали создать систему отлова и контроля численности бездомных животных.

"С кондачка организовать это невозможно. В рамках [городского предприятия] "Парки и скверы" будет своя служба, которая будет по госзаданию этим заниматься. Должны быть сотрудники, которые специально обучены гуманному изъятию собак с улиц - есть, прописано законодательно, как это делать цивилизованным образом", - сказал Развожаев.

Он подчеркнул, что с улиц будут изымать собак "естественно, нечипированных, нестирилизованных, не пролеченных". "Для этого необходимо купить специализированное оборудование. Мы сейчас все эти средства в бюджете закладываем и в начале года будем приобретать специализированные машины, специализированное оборудование. Это будет при госучреждении, люди пройдут обучение, будет форма, производиться все будет правильно, цивилизованно, в соответствии с законодательством", - отметил глава города.

Он пояснил, что после отлова животных будут передавать в государственную ветеринарную службу, специалисты которой будут обследовать собак, стерилизовать и чипировать, при необходимости лечить их. Работы также будут выполняться по госзаданию.

"Третья часть - приют. Работа идет, если все будет хорошо, то мы до конца года покажем, что удалось сделать. Здесь достаточно серьезные средства, они не государственные, а благотворительные", - добавил Развожаев.