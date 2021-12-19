В горах Северного Кавказа из-за непогоды три группы туристов сошли с восхождения

ТАСС, 19 декабря. Три туристические группы численностью 29 человек прервали восхождения по маршрутам в горах Северного Кавказа из-за ожидающихся снегопадов и усиления ветра. Об этом сообщили в воскресенье в Северо-Кавказском региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

"В Северо-Кавказском региональном поисково-спасательном отряде МЧС России были зарегистрированы три туристические группы численностью 29 человек. Все в зоне ответственности Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Было проведено информирование туристических групп об экстренном предупреждении, все туристические группы сошли с восхождения и находятся в безопасности", - говорится в сообщении на официальной странице отряда в Instagram.

Отряды спасателей в зоне предполагаемого прохождения снегопадов и усиления ветра приведены в готовность.

Со ссылкой на данные Росгидромета в сообщении отмечается, что с 20:00 мск 19 декабря и до конца суток 21 декабря в горных районах Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, связанных с обильными осадками в виде снега и мокрого снега, сильным ветром.