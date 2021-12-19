Коллега Малюкова считает, что его фильмы задали планку качества для кинематографа в 2000-х

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Народный артист РФ Андрей Малюков осчастливил всех, кому довелось с ним работать, его фильм "Мы из будущего" (2008) стал классикой, а благодаря работе режиссера в 2000-х годах отечественный кинематограф вновь начал поднимать планку качества. Такое мнение высказал его племянник, кинокомпозитор Иван Бурляев.

О смерти режиссера в возрасте 73 лет сообщила ТАСС его двоюродная сестра, актриса и режиссер Наталья Бондарчук. "Андрей Игоревич. <…> Мастер, осчастлививший всех, кто имел честь и счастье с ним работать. Скольких он вывел в люди! И меня вывел. Еще в 2003-м позвал делать первый совместный фильм "Дурная привычка" (2002)", - написал Бурляев на своей странице в Facebook.

Вместе они также работали над картинами "Грозовые ворота" (2006), "Матч" (2012), "Григорий Р." (2014) и "Мы из будущего". "Сегодня это уже классика", - отметил Бурляев. "Сегодня мы, птенцы Андрея Игоревича, очень часто цитируем его. Ведь сколько мудрости он мимоходом раздавал нам - только запоминай или записывай! Благодаря тому, что этот Мастер в середине нулевых заставил себя говорить со зрителем современным языком, при этом используя весь арсенал Высочайшего Профессионала, передавая его слышащим коллегам, наш кинематограф вновь обрел планку качества и стал расти", - добавил композитор.

Актер Эвклид Кюрдзидис, сыгравший в мини-сериале Малюкова "Спецназ" (2002), отметил, с какой точностью и легкостью режиссер работал даже с самыми сложными сценами. По словам артиста, он мечтал вновь встретиться на площадке "с космосом по имени Андрей Игоревич Малюков", но вновь поработать вместе им не довелось. "Светлая память! Низкий поклон и спасибо огромное вам", - написал он на своей странице в Facebook.

Режиссер, народный артист РФ Андрей Малюков родился 6 января 1948 года. Поставил фильмы "В зоне особого внимания" (Государственная премия РСФСР им. братьев Васильевых; 1980), "Мы из будущего", "Матч", сериалы "Империя под ударом", "Грозовые ворота" и др.