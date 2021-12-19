Генплан Севастополя планируется доработать и вынести на обсуждение жителей летом 2022 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Севастополя планируют доработать генеральный план города в первой половине 2022 года и летом вынести его на обсуждение общественности, сообщил губернатор Михаил Развожаев в воскресенье во время прямой линии на местном канале "Севастопольское телевидение".

Ранее сроки окончания разработки генерального плана неоднократно переносились по разным причинам: требовалось утвердить границы Крыма и Севастополя как субъектов России, менялось федеральное законодательство и требовалось привести разрабатываемый документ к новым нормам, и так далее.

"Генплан наконец будет принят, когда мы доработаем все вопросы <...> мы должны провести публичные слушания. Это возможно будет провести после снятия, в том числе, ковидных ограничений. Я думаю, что уже после корректировки окончательной документов <...> в следующем году вполне возможно нам принять генплан, проведя его публичные обсуждения, допустим, в летний период следующего года", - сказал Развожаев.

Действующий генплан Севастополя приняли в 2005 году без этапа публичных слушаний. В 2015 году выбрали подрядчика по разработке проекта нового генплана, а первые публичные слушания состоялись в мае 2017 года. Жители раскритиковали проект, в том числе опасаясь лишения недвижимости. Власти заверяли, что этого не произойдет, а позже процесс принятия генплана остановили, документ направили на доработку.

В феврале 2019 года руководивший тогда городом губернатор Дмитрий Овсянников сообщил, что работа над документом завершается, но, "если это будет приводить к политическому нагнетанию обстановки", на обсуждения его вынесут не сразу. Позднее Развожаев, назначенный врио губернатора после отставки Овсянникова, заверил, что работа над генпланом возобновлена, вопрос разработки документа обсуждался и после избрания Развожаева губернатором, однако он не принят до сих пор.