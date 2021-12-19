Эксперты кабмина ФРГ призвали власти "в ближайшие дни" ввести ограничения из-за "омикрона"

БЕРЛИН, 19 декабря. /ТАСС/. Экспертный совет правительства ФРГ призвал власти страны "в ближайшие дни" принять меры по борьбе с коронавирусом, включая ограничение контактов между людьми, из-за нового штамма "омикрон". Об этом говорится в рекомендациях специалистов, распространенных в воскресенье. В совет входят известные в ФРГ вирусологи, в том числе глава Института имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) Лотар Вилер.

"В ближайшие дни необходимо принять решение о превентивных мерах в первые месяцы 2022 года - как на политическом, так и организационном уровнях государства, федеральных земель, городов и коммун", - отмечается в документе. В нем говорится, что новый штамм "за короткий период времени заражает значительно больше людей [по сравнению с остальными разновидностями]" и сильнее затрагивает привитых и выздоровевших. "Это может привести к взрывному росту [числа случаев инфицирования]", - считают эксперты.

"Первые результаты исследований показывают, что вакцинная защита в случае с "омикроном" быстро ослабевает и что заболевают даже обладающие иммунитетом люди", - указывается в документе. Специалисты отметили, что защита усиливается после бустерной прививки mRNA-вакциной. "В свете описанного сценария возникает необходимость действовать уже в ближайшие дни. Следует подготовить эффективные, согласованные на территории всей страны меры для контроля над ситуацией, в особенности ограничение контактов, которые должны быть хорошо спланированы и доведены до сведения населения", - подчеркнули члены совета.

"Быстрый рост числа заражений представляет собой большую угрозу для имеющей критическое значение инфраструктуры в Германии. Сюда относятся больницы, полиция, пожарная и спасательная службы, телекоммуникации, энерго - и водоснабжение и логистика", - уточнили специалисты, предупредив об опасности "значительной перегрузки клиник". Они призвали к более строгому контролю за соблюдением действующих правил и к активизации прививочной кампании.

Одновременно члены совета напомнили правительству, что новая волна наносит удар в то время, когда население Германии устало от антиковидных мер, а в обществе царит напряженность. Они указали на важность совершенствования системы информирования граждан о возможных ограничениях и новых рисках.

В воскресенье в эфире телеканала АРД министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах исключил введение в стране карантина на Рождество по примеру Нидерландов. 26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР.