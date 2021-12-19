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Пандемия COVID-19

Оппозиция в Хорватии завершила сбор подписей граждан для референдума о ковид-паспортах

Необходимо набрать 369 тыс. голосов граждан в поддержку инициативы о референдуме

ЗАГРЕБ, 19 декабря. /ТАСС/. Оппозиционная в Хорватии партия "Мост" завершила сбор подписей граждан страны для организации референдума по вопросу отмены ковид-паспортов и передачи полномочий о введении или отмене ограничительных мер против COVID-19 от Национального штаба гражданской защиты парламенту республики. Об этом сообщил в воскресенье журналистам депутат парламента Хорватии от "Моста" Никола Грмоя.

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"По предварительным данным, нам удалось собрать необходимое количество подписей <...>", - приводит слова депутата национальное телевидение HRT.

По словам парламентария, в настоящее время ведется подсчет собранных подписей. Необходимо набрать 369 тыс. голосов граждан в поддержку инициативы о референдуме.

Сбор подписей представителями партии "Мост" проводился во всех регионах Хорватии в период с 4 по 18 декабря. Оппозиция преследует цель противодействовать мерам руководства страны, которые по ее оценке, ограничивают права и свободы человека.

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