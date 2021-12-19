СМИ: наследники Марадоны не смогли продать на аукционе его машины и дома

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 декабря. /ТАСС/. Более 80 предметов, принадлежавших бывшему игроку и тренеру сборной Аргентины по футболу Диего Марадоне (1960-2020), были выставлены его наследниками на прошедший в воскресенье аукцион. Как сообщило агентство Télam, самые дорогие лоты - автомобили и дома - не нашли своего покупателя.

За первый час аукциона, который проводился онлайн, было продано 29 предметов на общую сумму $13 710. Торги продолжались три часа.

Больше всего удалось выручить за картины, принадлежавшие знаменитому спортсмену. За самую дорогую из них было отдано $2 150. Среди предметов одежды самым высоким спросом пользовались футболки сборной Аргентины и клуба "Наполи", в которых Марадона, однако, не выходил на поле. Они ушли с молотка за $1 300 и $1 500 соответственно.

Самым дорогим лотом был дом в Буэнос-Айресе, стартовая цена которого составляла $900 тыс. За ним следовал автомобиль BMW Марадоны, за который организаторы надеялись выручить минимум $225 тыс. Оба лота, как и другие объекты недвижимости и машины, в итоге продать не удалось.

Вырученные на аукционе средства будут распределены между наследниками Марадоны. В понедельник организаторы торгов должны объявить, как поступят с лотами, которые не были проданы.

Марадона умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Сразу после его смерти аргентинская прокуратура начала расследование на предмет возможной халатности со стороны врачей.