В Швейцарии ужесточили санитарные меры в связи с высокой заболеваемостью ковидом

ЖЕНЕВА, 20 декабря. /ТАСС/. Ужесточенные противоковидные ограничения вступают в силу с понедельника в Швейцарии. В связи с высокими темпами распространения инфекции и быстрым заполнением отделений интенсивной терапии правительство ввело обязательный домашний режим работы, а рестораны, кинотеатры и спортзалы, куда раньше пускали со справками об отрицательном ПЦР-тесте на ковид, отныне разрешено посещать только вакцинированным или переболевшим COVID-19 при предъявлении подтверждающего документа.

Принимая в минувшую пятницу решение об ужесточении санитарных правил на период до 24 января, правительство пояснило, что с 20 декабря "только вакцинированные или переболевшие смогут иметь доступ внутрь ресторанов, культурных учреждений, спортивных и досуговых центров". При этом мероприятия внутри помещений должны быть "сидячими", а всем присутствующим необходимо быть в маске. Если же ношение маски невозможно, в частности, на репетициях хоров, а также если характер мероприятия предусматривает перемещение по залу, например, на дискотеках, посетители должны помимо справки о вакцинации или перенесенном ковиде предъявить еще и сертификат о ПЦР-тестировании. Установлены ограничения и для частных встреч: в них могут участвовать не более 10 человек, если хотя бы один из участников в возрасте 16 лет и старше не привит и не переболел.

На домашний режим работы должны быть переведены все работники, если позволяет характер трудовой деятельности. Если нет, то в рабочих помещениях, где находится более одного сотрудника, требуется носить маски.

Как считают власти, эти правила "позволят уменьшить риск инфицирования невакцинированных лиц", которые "часто сталкиваются с осложнениями при заражении". Правительство расценивает эпидемическую ситуацию в стране как "вызывающую беспокойство", подчеркивая, что "число госпитализаций продолжает расти". Сейчас большинство госпитализированных составляют невакцинированные пациенты среднего и старшего возраста. По состоянию на 13 декабря в отделениях интенсивной терапии в Швейцарии было занято в общем и целом 300 койкомест. Это порог, после которого "невозможно гарантировать оптимальное лечение всем госпитализированным пациентам", поэтому больницам приходится "откладывать некоторые виды лечения", пояснило правительство. Оно прогнозирует, что к концу года число занятых койкомест вырастет до 350-400. Ожидается также рост числа заразившихся омикрон-штаммом.

Локдаун для непривитых

Швейцария с середины октября переживает всплеск заболеваемости коронавирусом. По данным на 17 декабря, число выявленных в Швейцарии случаев заражения коронавирусом достигло 1 175 671, а общее число летальных исходов составило 11 594.

Социологическое исследование, итоги которого опубликовала в воскресенье газета "Блик", показало, что две трети швейцарцев поддерживают новые санитарные меры правительства, согласно которым только вакцинированные и переболевшие смогут посещать рестораны, кинотеатры и спортивные центры. За последние три недели поддержка этих мер заметно выросла: в конце ноября во время аналогичного опроса половина респондентов высказались против подобных ограничений. Согласно нынешнему социологическому исследованию, более половины жителей Швейцарии (51%) выступают за обязательную вакцинацию от ковида, 60% - за обязательный удаленный режим работы, а 50% считают, что локдауны следует вводить только для непривитых.