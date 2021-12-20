Вернувшееся в Россию после ареста судно "Академик Иоффе" выйдет в экспедицию 22 декабря

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российское научно-исследовательское судно (НИС) "Академик Иоффе", как ожидается, выйдет в рейс в Атлантический океан в среду, сообщил ТАСС источник в академической среде.

"Начало 60-го рейса судна "Академик Иоффе" намечено на 22 декабря 2021 года. Экспедиция по маршруту Калининград - Центральная Атлантика (разломы Вима и Долдрамс) - Калининград займет 46 суток. Она организована Институтом океанологии имени П. П. Ширшова Российской Академии наук", - сообщил собеседник.

НИС "Академик Иоффе", находившееся на пути к проведению океанографической научной экспедиции, 1 ноября было задержано датскими властями на рейде порта Скаген по иску третьей стороны в качестве обеспечительной меры, были изъяты судовые документы. На борту судна, которое используется Институтом океанологии им. П. П. Ширшова РАН, находились 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника.

24 ноября 11 членов экипажа судна "Академик Иоффе", включая капитана, и 23 участника научной экспедиции были доставлены из Дании в Калининград на другом российском НИС "Академик Николай Страхов". Участники экспедиции сообщали, что из-за ареста судна научные исследования были сорваны. Арест был оспорен в датском суде, который удовлетворил жалобу, и судно смогло вернуться в Россию.