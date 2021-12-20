Опасная "волна холода" ожидает европейскую часть России в ближайшие дни

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Аномально холодная погода с отклонениями от нормы на 7-12 градусов ожидает европейскую часть России в ближайшие дни. Такое явление можно назвать "волной холода", которая представляет опасность для самочувствия людей и создает нагрузку на коммунальные службы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным Гидрометцентра, в Москве в понедельник днем прогнозируется 7-5 градусов мороза, во вторник - 18-16 градусов мороза, в среду - 20-18 градусов мороза, в четверг - 18-13 градусов мороза, в пятницу - 15-10 градусов мороза, в субботу - 9-5 градусов мороза.

"Холодная погода распространится по всей европейской части России. Очень холодная неделя. В Северо-Западном федеральном округе с 20 по 25 декабря температура будет ниже нормы на 10 градусов, в Центральном федеральном округе в этот же период - на 7-12 градусов ниже нормы. В метеорологии есть термин "волна тепла". Это когда температура значительно выше нормы длительный период. Здесь, хотя такого термина официально нет, по аналогии можно говорить о "волне холода". Это опасно", - рассказал он.

По словам Вильфанда, когда температурный фон в течение длительного периода ниже нормы на семь и более градусов, создаются трудности для энергетиков и прочих городских служб. "Опасное явление. Такой холод - большое испытание", - отметил он.

Метеоролог сообщил, что в Московском регионе холод будет сопровождаться ветром до 5-10 м/с, небольшим снегом и облачностью в течение недели, поэтому температура по ощущениям будет еще ниже, чем на столбиках термометров. "Эффективная температура будет намного ниже - сразу на 7-8 градусов", - пояснил он.