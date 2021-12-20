Открытие станции "Рижская" московского метрополитена отложили еще на два квартала

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Ремонт на станции "Рижская" Калужско-Рижской линии московского метрополитена завершат во втором квартале 2022 года из-за проведения дополнительных работ. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Станцию "Рижская" оранжевой ветки столичной подземки закрыли 22 августа 2020 года из-за замены эскалаторов и реставрации вестибюля, поезда проезжают ее без остановки. Ранее сообщалось, что работы будут выполнены за 12 месяцев, позже срок их завершения был перенесен на 20 декабря текущего года.

"На станции "Рижская" Калужско-Рижской линии московского метро будут проведены дополнительные ремонтные работы, что необходимо для обеспечения полной безопасности пассажиров метро. Изначально станцию закрывали для установки дополнительного эскалатора и увеличения ее пропускной способности, но после демонтажа старых эскалаторов и анализа внутренней инфраструктуры была выявлена необходимость проведения дополнительных работ для обеспечения дальнейшей безопасности эксплуатации наклонного тоннеля. <...> Поэтому мы вынуждены продлить закрытие "Рижской" до завершения - во II квартале 2022 года", - сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что пассажиры увидят ее в том виде, какой она была в 1950-х годах, но соответствующей современным требованиям безопасности. После открытия на "Рижской" для пассажиров будут работать уже четыре эскалатора вместо прежних трех, следовательно на треть повысится их пропускная способность.

"Станция, открытая более 60 лет назад, признанный памятник архитектуры, поэтому все работы проводятся максимально тщательно и аккуратно. <...> Также ремонтируются служебные помещения станции, но пассажирская зона сохранит исторический облик. <...> Во время закрытия на станции проводят работы по замене эскалаторов (которые были установлены в 1958 году), реставрации вестибюлей, и, поскольку на станции только один выход, проведение таких работ без ее закрытия невозможно", - заключили в департаменте.

Альтернативные маршруты

На время закрытия станции пассажиры Московских центральных диаметров могут бесплатно пересесть с одноименной станции МЦД-2 на станции "Проспект Мира" Калужско-Рижской и Кольцевой линий. Для получения бесплатной пересадки необходимо провалидировать карту "Тройка" на входе и выходе со станций МЦД, а также совершить пересадку на метро в течение 90 минут с момента первой валидации.

Для обслуживания пассажиров на время проведения работ от станции "Рижская" до "Проспекта Мира" ходят бесплатные компенсационные автобусы КМ. Они работают с 05:30 мск до 02:00 мск с интервалом две-три минуты.

Также пассажиры могут воспользоваться соседними станциями "Проспект Мира" Калужско-Рижской и Кольцевой линий, станцией "Алексеевская" Калужско-Рижской линии, "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии и станцией "Рижская" МЦД-2.

Кроме того, на время закрытия станции метро, пассажиры МЦД могут выбрать альтернативные маршруты с пересадкой на метро. Так, со станции "Стрешнево" можно пересесть на одноименную станцию Московского центрального кольца, с "Дмитровской" - на Серпуховско-Тимирязевскую линию метро, а со станции "Каланчевская" - на станции метро "Комсомольская" Кольцевой и Сокольнической линий.

Для помощи пассажирам рядом с метро "Рижская", а также на станциях "Алексеевская" и "Проспект Мира" дежурят инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров.