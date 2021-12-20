В Якутске морозы усилились до 44 градусов

ЯКУТСК, 20 декабря. /ТАСС/. В Якутске учеников 1-5-х классов отправили на дистанционное обучение из-за мороза в 40 градусов. Об этом сообщается в понедельник в Instagram-аккаунте управления образования мэрии Якутска.

"Сегодня, 20 декабря, по данным ЯУГМС (Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - прим. ТАСС), температура наружного воздуха составила минус 44 градуса, ветер - 1 м/с", - сообщили в управлении.

Уточняется, что для учащихся 1-5-х классов организуется обучение с использованием дистанционных технологий.

Ранее школьники Якутска 1-8-х классов из-за заболеваемости среди детей ОРВИ и гриппом находились на дистанционном обучении с 30 ноября по 6 декабря, после власти Якутска продлили удаленку еще на неделю, до 12 декабря. Очное обучение было возобновлено с 13 декабря.