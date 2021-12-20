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На Камчатке с 21 декабря отменят QR-коды на межмуниципальном транспорте

Масочный режим продолжит действовать

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 декабря. /ТАСС/. Предъявление QR-кодов, справок и сертификатов о вакцинации против коронавируса на транспорте будет отменено на Камчатке с 21 декабря, сообщил во время оперативного совещания в понедельник глава региона Владимир Солодов.

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"В связи со значимостью перемещения граждан перед Новым годом и в новогодние праздники с завтрашнего дня принято решение об отмене ограничительных мер в отношении межмуниципального сообщения, те, которые у нас были введены. У меня просьба министерству транспорта вместе с муниципальными районами это решение отработать, чтобы у нас было четкое исполнение. С завтрашнего дня на транспорте будет действовать только масочный режим", - сказал губернатор.

Мера действовала в регионе с 23 ноября. Перевозчики края отмечали снижения уровня пассажиропотока.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 23,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, 17,7 тыс. пациентов выздоровели, 504 умерли. В учреждения органов власти, заведения общепита в регионе можно заходить только с QR-кодами о вакцинации или о перенесенном за последние полгода COVID-19. Первую дозу вакцины в регионе получили более 120 тыс. человек, порядка 87 тыс. человек завершили вакцинацию. Ограничительные меры в связи с пандемией на полуострове продлены до конца января 2022 года. Режим самоизоляции для непривитых граждан старше 60 лет действует с 1 декабря.

Теги
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир ВикторовичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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