Конкурсанты "Мастеров гостеприимства" смогут попасть в образовательную программу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 декабря. /ТАСС/. Масштабную образовательную программу для участников конкурса "Мастера гостеприимства" планируют запустить в 2022 году. Также организаторы хотят провести исследование туристического потенциала уникальных локаций России, сообщает пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

В Нижнем Новгороде прошло итоговое мероприятие "Новогодние мастера" всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". В 2021 году очные этапы конкурса прошли в 10 регионах страны. Второй сезон основного конкурса завершился финалом в июне в Нижнем Новгороде. Событие было удостоено гран-при в номинации "Лучшее туристическое событие" премии Russian Event Awards.

"Благодаря конкурсу десятки талантливых специалистов со всей страны могут реализовать свои проекты и развить индустрию гостеприимства в своих регионах при поддержке топовых экспертов. На следующий год у нас большие планы по межпроектному взаимодействию, в первую очередь с программой "Больше чем путешествие" и проектом "ТопБлог", которые тоже входят в платформу "Россия - страна возможностей", а также совместные спецпроекты с арт-кластером "Таврида". Еще большее внимание мы будем уделять регионам, планируем провести исследование туристического потенциала уникальных локаций нашей страны, а также обширную образовательную программу для участников конкурса "Мастера гостеприимства" разных сезонов. Помимо этого, мы хотим запустить проект, который будет продвигать отобранных нами за два года экспертов", - приводятся в распространенном сообщении слова заместителя генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Антона Серикова.

В пресс-службе отметили, что в 2021 году появилось новое направление конкурса - "Мастера гостеприимства. Студенты". Как рассказал руководитель этого направления Богдан Кондратов, организаторам направили более 9 тыс. заявок из 1 тыс. вузов и колледжей со всей страны, 15 участников в итоге получили от Федерального агентства по делам молодежи гранты на общую сумму 8 млн рублей.

Кроме того, благодаря проекту "ТопБлог" в этом году состоялся большой блог-тур "Россия - страна возможностей", участники которого посетили 15 регионов, включая Пермский край и Челябинскую область. "Всего участники блог-тура сделали около 12 тыс. публикаций, аудитория которых составила более 40 млн подписчиков. <…> Обо всем этом мы сняли фильмы и видеоролики, которые увидит вся страна", - рассказала координатора блог-тура Ирина Рудыка.

О конкурсе и платформе

Всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал в сентябре 2019 года. Его цель - раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России.

АНО "Россия - страна возможностей" создали по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет организации возглавляет Владимир Путин.