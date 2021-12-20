Бывшая участница президентской гонки США заразилась коронавирусом

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Сенатор от штата Массачусетс и бывшая соперница президента Джо Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом от демократов на выборах 2020 года Элизабет Уоррен объявила, что заразилась коронавирусом. Об этом политик написала в воскресенье на своей странице в Twitter .

"Я регулярно сдаю тесты на COVID, и хотя ранее на этой неделе у меня был отрицательный тест, сегодня у меня оказался положительный результат", - сообщила она. Уоррен отметила, что заразилась, несмотря на то, что ранее была вакцинирована.

"К счастью, у меня только легкие симптомы, и я благодарна за защиту от серьезного течения болезни, которую дает вакцинация и ревакцинация", - добавила она.

Ранее Белый дом объявил, что президент страны Джо Байден 21 декабря выступит с речью, в которой расскажет о новых шагах своей администрации, направленных на борьбу с пандемией в свете распространения в стране омикрон-штамма коронавируса. В настоящий момент у большинства заразившихся коронавирусом в США выявляют дельта-штамм. Однако, как отмечал ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, "омикрон" может стать доминирующим вариантом коронавируса в стране в течение нескольких недель.