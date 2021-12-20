Занятия в школах Анадыря отменили из-за циклона

ТАСС, 20 декабря. Уроки для всех классов в школах Анадыря отменили из-за пурги и штормового ветра, сообщил губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

"Под действием циклона весь восток округа. В школах города отменены занятия с 1 по 11 класс. Авиарейсы отменены до улучшения погодных условий, работа транспорта - по ситуации", - написал губернатор на своей странице в Instagram.

В настоящий момент задерживается вылет пяти самолетов из аэропорта им. Ю. С. Рытхэу: двух в Петропавловск-Камчатский и по одному в Провидения, Залив Креста, Марково, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. Планируется, что все задержанные рейсы вылетят к 14:35 (05:35 мск).

Сейчас в Анадыре снег, ветер около 5 м/с. В некоторых населенных пунктах на востоке округа прогнозируется ветер с порывами до 43 м/с.