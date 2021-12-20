В курортном поселке Домбай восстановили энергоснабжение после непогоды

ЧЕРКЕССК, 20 декабря. /ТАСС/. Энергоснабжение части потребителей в курортном поселке Домбай Карачаево-Черкесии, оставшихся без света из-за снегопада, восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Россети Северный Кавказ".

"Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Карачаево-Черкесскэнерго" к 02:00 мск завершили мероприятия по восстановлению энергоснабжения части потребителей в поселке Домбай Карачаево-Черкесии, оставшихся без света из-за непогоды. Технологическое нарушение на линии электропередачи 110 кВ протяженностью 40 км было вызвано сильным снегопадом. В настоящее время энергоснабжение потребителей поселка осуществляется в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что в ближайшие сутки на территории региона сохраняются неблагоприятные погодные условия в виде сильных осадков. Жителей попросили сообщать о нарушениях энергоснабжения по круглосуточному телефону горячей линии контакт-центра "Россети".

После снегопада 19 декабря была повреждена высоковольтная линия. Как рассказали ТАСС в администрации Карачаевского городского округа, без электричества остался весь поселок Домбай, в том числе шесть жилых домов, пять квартирных апартаментов, около 190 гостиниц. Также без электроэнергии остались канатные дороги, туристов спускали на дизель-генераторе. Помощь при спуске оказывали спасатели.