{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В курортном поселке Домбай восстановили энергоснабжение после непогоды

В ближайшие сутки на территории региона сохранятся неблагоприятные погодные условия в виде сильных осадков

ЧЕРКЕССК, 20 декабря. /ТАСС/. Энергоснабжение части потребителей в курортном поселке Домбай Карачаево-Черкесии, оставшихся без света из-за снегопада, восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Россети Северный Кавказ".

"Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Карачаево-Черкесскэнерго" к 02:00 мск завершили мероприятия по восстановлению энергоснабжения части потребителей в поселке Домбай Карачаево-Черкесии, оставшихся без света из-за непогоды. Технологическое нарушение на линии электропередачи 110 кВ протяженностью 40 км было вызвано сильным снегопадом. В настоящее время энергоснабжение потребителей поселка осуществляется в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что в ближайшие сутки на территории региона сохраняются неблагоприятные погодные условия в виде сильных осадков. Жителей попросили сообщать о нарушениях энергоснабжения по круглосуточному телефону горячей линии контакт-центра "Россети".

После снегопада 19 декабря была повреждена высоковольтная линия. Как рассказали ТАСС в администрации Карачаевского городского округа, без электричества остался весь поселок Домбай, в том числе шесть жилых домов, пять квартирных апартаментов, около 190 гостиниц. Также без электроэнергии остались канатные дороги, туристов спускали на дизель-генераторе. Помощь при спуске оказывали спасатели.

Теги
РоссияКарачаево-Черкесия
В Совфеде разработали законопроект, описывающий взаимоотношения робота и человека в РФ
Законопроект определяет робота как продукт достижений цифровых технологий, состоящий из двух или более составных частей
Читать полностью