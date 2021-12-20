В Совфеде разработали законопроект, описывающий взаимоотношения робота и человека в РФ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал комплексный законопроект о правовом регулировании отношений в сфере оборота роботов, который, в частности, дает определение понятию "робот", устанавливает классы опасности и классификацию роботов, а также закрепляет принципы взаимоотношений робота и человека. Документ, направленный для отзыва в Минэкономразвития РФ и Минцифры РФ, есть в распоряжении ТАСС.

"В настоящее время в РФ отсутствует специальное законодательное регулирование, учитывающее специфику применения технологий робототехники. В то же время анализ мирового опыта показывает, что в целом ряде стран уже существует первичное правовое регулирование применения робототехники. Законопроект создает основы правового регулирования новых общественных отношений, формирующихся в связи с применением систем робототехники, имеющих преимущественно стимулирующий характер", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект определяет робота как продукт достижений цифровых технологий (робототехническое устройство, комплекс, система), состоящий из двух или более составных частей, управляемый средствами заложенной в него компьютерной программы и способный как к выполнению заранее запрограммированных человеком действий, так и к автономному решению задач. Сенатор предлагает выделить два вида роботов: гражданские и служебные. "Гражданский робот - робот, деятельность которого направлена на реализацию частных интересов, оборот которого регулируется гражданским законодательством. Служебный робот - робот, деятельность которого направлена на реализацию интересов государства и общества, вовлеченный в сферу деятельности институтов публичной власти", - отмечается в законопроекте.

Гражданские роботы подразделяются на промышленных, сервисных, медицинских, образовательных, научных роботов. Служебные - на военных (оборона страны и безопасности государства) и правоохранительных (охрана общественного порядка) роботов. Согласно законопроекту, правовое регулирование отношений в сфере оборота роботов, их составных частей (модулей) основывается на следующих принципах: благополучие человека и гражданина, безопасность личности, общества и государства, регуляторное воздействие, основанное на риск-ориентированном подходе, безопасность робототехнических технологий, открытость информации о технологиях робототехники.

Классы опасности роботов

Как уточняется в документе, роботы, а также их составные части в зависимости от степени опасности причинения вреда охраняемым законом интересам личности, общества и государства подразделяются на четыре класса опасности: первый класс (высокой опасности), второй класс (средней опасности), третий класс (низкой опасности), четвертый класс (неопасные).

"Критерии отнесения роботов, их составных частей (модулей) к I-IV классам опасности по способности причинения вреда охраняемым законом интересам личности, общества и государства устанавливаются правительством РФ по представлению федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота роботов", - говорится в пояснительной записке.

Роботы первого, второго и третьего классов предлагается относить к источникам повышенной опасности. К таким роботам, если законом и иными нормативными правовыми актами не установлено иное, применяются общие положения гражданского законодательства об ответственности за вред, "причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих".

Кутепов также предлагает создать государственный кадастр моделей роботов и их составных частей, который станет официальным сборником, "содержащим систематизированные сведения о моделях роботов, разрешенных к обороту на территории РФ". Роботы, которые являются источником повышенной опасности, подлежат, согласно законопроекту, обязательному внесению в кадастр, иначе запрещается их оборот. Также в случае принятия законопроекта будет создан государственный реестр субъектов, осуществляющих деятельность в сфере оборота роботов и их модулей. Его предлагается создать в целях регистрации и учета государственных военизированных организаций, госорганов, государственных учреждений, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих разработку, производство, испытания, установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию, сбыт, учет, хранение, перевозку, транспортирование, изъятие, уничтожение, а также экспорт и импорт роботов - источников повышенной опасности.

Господдержка

Государственная поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере оборота роботов, согласно документу, может осуществляться в следующих формах: предоставление льгот по уплате налогов, сборов, таможенных платежей, предоставление образовательных услуг, информационной поддержки, консультационной поддержки, содействие в формировании проектной документации, формирование спроса на роботов, финансового обеспечение (бюджетные инвестиции, субсидии, гранты, кредиты, займы, гарантии, взносы в уставный капитал), реализация целевых программ, подпрограмм, поддержка экспорта, обеспечение инфраструктуры.

Законопроект гарантирует, что имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность по разработке, производству, испытанию, установке, монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и утилизации роботов, не подлежит принудительному изъятию, в том числе национализации и реквизиции (изъятие имущества с выплатой собственнику его стоимости).