Москвичей ожидают скачки атмосферного давления в ближайшие дни

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Низкое атмосферное давление (733 миллиметра ртутного столба) прогнозируется в Москве в понедельник. Ко вторнику произойдет его резкий рост сразу на 20 миллиметров ртутного столба по сравнению с воскресеньем, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В 18:00 часов в воскресенье атмосферное давление было совершенно низким - 723 миллиметра ртутного столба. Это связано с тем, что глубокий циклон сел на Москву. Такой показатель на 25 миллиметров ртутного столба ниже нормы, но за 36-40 часов давление повысится сразу на 20 миллиметров ртутного столба", - сообщил он.

По словам Вильфанда, атмосферное давление в Москве в понедельник будет еще низким - 733 миллиметра ртутного столба. Оно начнет приближаться к норме во вторник и в среду. Нормой атмосферного давления для столицы является 748 миллиметров ртутного столба.

По данным Гидрометцентра, в Москве в понедельник днем прогнозируется 7-5 градусов мороза, во вторник - 18-16 градусов мороза, в среду - 20-18 градусов мороза, в четверг - 18-13 градусов мороза, в пятницу - 15-10 градусов мороза, в субботу - 9-5 градусов мороза.