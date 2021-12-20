Онлайн бесперспективен, нужна вакцинация. Как концертная индустрия переживает пандемию

МОСКВА, 20 декабря. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Пандемия и связанные с ней ограничения стали серьезным ударом для организаторов концертов и фестивалей. Онлайн-форматы и альтернативные способы финансирования, такие как краудфандинг, себя не оправдали, и единственной надеждой остаются массовая вакцинация и четкие правила от властей, сказали опрошенные ТАСС деятели индустрии.

"В данный момент есть 5 млн не обслуженных билетов на общую сумму 8 млрд рублей. Конечно же, восстановление концертной, фестивальной индустрии будет тяжелым, выживут не все. Будет перераспределение рынка в любом случае: мелкие игроки отомрут, большие продолжат работать", - сказал президент корпорации PMI - одного из крупнейших промоутеров России - Евгений Финкельштейн.

Работа в ноль

Продюсер фестиваля "Дикая мята" и электронного опен-эйра Violet Андрей Клюкин подтвердил, что финансовый ресурс у всех организаторов фестивалей исчерпан. "Все крупные организаторы находятся под бременем долговых обязательств перед зрителями, которые сохранили билеты. Таким образом, даже если они проведут фестивали, то заработок, в лучшем случае, будет нулевым. Единственный вариант - это погружаться в мир кредитов еще глубже в надежде, что правительство нас услышит и сформулирует четкие нерушимые законы, которые позволят нам всем так рисковать", - заметил он.

На краудфандинг надежды нет. Например, собранных поклонниками "Дикой мяты" средств хватило на то, чтобы покрыть менее 3% убытков, которые организаторы понесли после отмены фестиваля властями за несколько часов до старта. "Тогда было собрано 2,5 млн рублей. Разумеется, эта цифра далека от потерь, которые составили 96 млн рублей, но это была невероятно важная цифра, за каждый рубль из которой вся команда безмерно благодарна", - подчеркнул Клюкин.

Кроме того, наметилась печальная тенденция: люди перестали покупать билеты на выступления даже любимых музыкантов. "Многие боятся отмен и переносов, кто-то не хочет смотреть концерт сидя, а большинство просто запуталось в ограничениях, - пояснил президент группы компаний NCA, организатора концертов, туров и фестивалей по всей России, Михаил Шурыгин. - Пик продаж приходится на последние дни, а проведение мероприятий превращается в лотерею: мы просто не знаем, соберется публика или нет. Но чаще всего даже на тех артистов, которые стабильно собирали аншлаги, все равно не доходит порядка 10-20% аудитории".

В проигрыше, конечно же, и артисты, основную часть дохода которых традиционно составляли концерты. "В последние годы рост дохода от использования песен в интернете сильно вырос, но музыкальный рынок по-прежнему зависел от выступлений", - сказала генеральный директор Sony Music в России и СНГ Арина Дмитриева.

Онлайн-перспектива

Нишу традиционных концертов пытаются заполнить онлайн-трансляции и режим дополненной реальности. "Вероятнее всего, мы стоим на пороге новой реальности, когда удаленно с помощью VR будет достигнут эффект полного присутствия на концерте, - считает глава Sony Music в России и СНГ. - Например, недавно на концерте-презентации альбома "Bandana I" у Big Baby Tape и Kizaru последний не смог приехать в РФ для выступления, но присутствовал в виде голограммы, сохраняя полный эффект присутствия".

Онлайн-проекты были интересны в начале пандемии, помогли удержать контакт артиста и аудитории, отчасти стали данью моде, говорят эксперты. Организаторы сходятся во мнении, что онлайн-формат концертов бесперспективен как экономически, так и с точки зрения удовольствия для зрителей.

"Лично я не верю в онлайн-концерты как замену офлайн-формату. Я верю только в магический прямой и живой контакт "артист - публика", - поделился генеральный директор концертного агентства TCI, работающего в Москве и регионах, Эдуард Ратников. - Я не представляю и не вижу никакой уникальности в концерте, где артисты играют без горящих глаз и вибраций от публики".

Онлайн-формат пригоден лишь для спонсорских историй, рассуждает Клюкин. "Перспектив у онлайн-концертов экономических нет - возможны только спонсорские активности или покупка музыкального контента онлайн-платформами. Что касается фестивалей, перспективы увести их в онлайн нулевые. Фестиваль - это не набор исполнителей, фестиваль - это неповторимая и непередаваемая атмосфера", - уверен продюсер.

Понятные всем правила

Для возвращения концертов также нужны единые для всех правила проведения массовых мероприятий, говорят представители концертных агентств. "Прекрасно прошел [авиасалон] МАКС в Московской области, в которой было отменено "Нашествие", был отменен VK Fest в Санкт-Петербурге, но там же были проведены "Алые паруса", - напомнил Клюкин. - Понятно, что, с одной стороны, у правительства есть социально-экономические задачи, а с другой - есть Covid-19. Отсюда и перекосы, которые, я надеюсь, носят временный характер".

Продюсеры предлагают посмотреть на опыт западных стран. "В США этот вопрос решен полностью и на федеральном уровне, там четкие параметры и критерии, там никто не переносил по 4-5 раз каждый концерт, и доверие публики к промоутерам не подорвано. С сентября концертная индустрия в США работает на 100% в режиме "ковид-фри", - сказал Ратников. По его данным, в Европе и Великобритании, в частности, артисты планируют свои гастрольные маршруты уже с весны 2022 год.

В вакцинации, а также признании антител к коронавирусу видит спасение руководитель PMI. Вместе с этим следует разрешить стопроцентное заполнение залов в формате "ковид-фри", без этого индустрия не может работать, подчеркнул Финкельштейн. "В Петербурге сейчас максимальная вместимость на мероприятии составляет 1,5 тысячи человек. С этим работать невозможно", - говорит он.

"Единственный, кто работал в формате "ковид-фри", - это Российский футбольный союз. На матчах были сектора "ковид-фри" и обычные. Так вот, обычные сектора распродавались полностью, а "ковид-фри" - 35-40%", - заметил продюсер.

И хотя формат "ковид-фри" неизбежно сокращает продажу билетов, альтернативы ему не видит никто в индустрии. "Других перспектив быть не может: ни один организатор концерта не может обеспечить ни социальной дистанции, ни заставить всех посетителей надеть перчатки и маски, - убежден Клюкин. - Поэтому на данный момент это единственный путь. Понятно, что и это спорно, так как московское метро в день пропускает пассажиров больше, чем все концерты и фестивали вместе взятые за год".

Тормозит концертную сферу и то, что в России не признаны зарубежные вакцины. Говорить о гастролях иностранных исполнителей в таких условиях невозможно, заявил Финкельштейн. "У нас не работают иностранные прививки. Кроме того, мы должны получить специальные приглашения для команд, чтобы они приехали. И наконец, Россия находится в красной зоне, и не все артисты сюда поедут", - отметил он.

Когда вернется стопроцентная заполняемость

Как участник Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО), Ратников рассказал, что профессиональное сообщество активно взаимодействует и с Роспотребнадзором, и с аппаратом правительства, и с администрацией президента РФ по выработке наиболее эффективных и безопасных мер посещения мероприятий. Для возвращения стопроцентной заполняемости даже при наличии у всех зрителей QR-кодов нужны определенные условия.