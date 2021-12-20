СМИ: мужчина, устроивший пожар в японской клинике, купил бензин для поджога на заправке

ТОКИО, 20 декабря. /ТАСС/. Житель японского города Осака, которого полиция подозревает в поджоге клиники, устроил пожар при помощи бензина, который заранее приобрел на заправке. Об этом сообщил в понедельник телеканал NHK.

Расследование обнаружило записи видеонаблюдения, на которых видно, как мужчина едет на велосипеде с канистрой. Кроме того, на заправочной станции в районе Нисиёдогава недалеко от центра Осаки подтвердили, что подозреваемый действительно купил у них бензин, предъявив при этом документ, удостоверяющий личность.

Возгорание произошло 17 декабря на четвертом этаже одного из офисных зданий в оживленном квартале недалеко от главного железнодорожного вокзала города - там находилась клиника, занимаемое ей помещение полностью выгорело. По имеющейся информации, очаг возгорания находился возле лифта и входной двери, из-за чего находившиеся внутри люди не смогли выбраться наружу.

По последним данным, по крайней мере 24 человека погибли в результате пожара, еще четверо, включая подозреваемого в поджоге 60-летнего мужчину, пострадали и находятся в больнице.

В 2019 году устроивший поджог студии анимационной компании Kyoto Animation мужчина также покупал бензин на заправке. После этого в Японии ужесточили законодательство, и бензин в канистре теперь можно купить только после предъявления документов, подтверждающих личность.