На Сахалине запустили авиарейсы из областного центра в поселки Леонидово и Смирных

ТАСС, 20 декабря. Авиасообщение областного центра с Поронайским и Смирныховским районами запущено на Сахалине, с 20 декабря началась продажа авиабилетов по этим маршрутам, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Мы ведем системную работу по повышению транспортной доступности районов области. Уже совсем скоро жители Поронайского и Смирныховского городских округов смогут воспользоваться регулярными авиарейсами до Южно-Сахалинска. Это расширяет возможности для развития бизнеса и внутреннего туризма, делает доступнее учреждения медицины, образования и культуры", - приводятся в сообщении слова главы региона Валерия Лимаренко.

Посадочные площадки в Леонидово и Смирных наряду с другими были восстановлены по поручению губернатора, чтобы жители отдаленных населенных пунктов могли быстро и с комфортом добираться до Южно-Сахалинска и возвращаться домой. Полеты на местных авиалиниях воздушными судами вместимостью до 19 человек выполняет компания "Авиашельф". Чтобы обеспечить доступность тарифов для жителей, правительство Сахалинской области субсидирует авиаперевозки из регионального бюджета, за счет этого стоимость билетов составляет от 1,6 до 2,3 тыс. рублей.

Развитие местных авиаперевозок началось на Сахалине в прошлом году. По поручению Валерия Лимаренко в Александровске-Сахалинском восстановили посадочную площадку и начали выполнять рейсы в Южно-Сахалинск с техническими посадками в Шахтерске и Зональном, с августа этого года рейсы в областной центр идут напрямую.

Первый год выполнения полетов на посадочные площадки показал востребованность авиаперевозок у жителей области. По состоянию на 19 декабря по четырем действующим маршрутам из Шахтерска, Александровска-Сахалинского, Зонального в Южно-Сахалинск, а также из Зонального в Ноглики было перевезено более 12,5 тыс. пассажиров.

Село Леонидово находится в Поронайском городском округе на берегу реки Леонидовки, в нем живет более тысячи человек. Поселок Смирных расположен в долине реки Поронай, здесь живет почти восемь тыс. человек.