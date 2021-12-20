Мощность дизельной электростанции в удаленном районе Камчатки увеличат в два раза

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 декабря. /ТАСС/. Мощность дизельной электростанции (ДЭС) в Усть-Камчатском муниципальном районе в 2022 году увеличат в два раза после модернизации предприятия по инвестпрограмме, сообщает пресс-служба АО "Южные электрические сети Камчатки".

"Два дополнительных дизельных генератора по 1,5 МВт каждый уже установлены и до конца декабря будут введены в эксплуатацию. Еще семь дизельных генераторов по 1,6 МВт каждый приобретены для замены действующего устаревшего генерирующего оборудования. До конца текущего года они будут доставлены на место монтажа и в течение 2022 года введены в строй. После завершения работ мощность ДЭС возрастет в два раза. Увеличение генерирующих мощностей выполняется в рамках реализации второго этапа программы по обеспечению электроэнергией предприятий рыбной отрасли, повысивших в последние годы потребление ресурса", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Усть-Камчатский муниципальный район - удаленный от краевого центра муниципалитет полуострова. В нем работают более пяти крупных рыболовецких компаний.