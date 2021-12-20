В Японии начали выдавать цифровые сертификаты о вакцинации

ТОКИО, 20 декабря. /ТАСС/. Министерство по цифровизации Японии в понедельник запустило приложение, с помощью которого можно получить цифровой сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса. Оно находится в бесплатном доступе в каталогах App Store и Google Play.

Для регистрации необходимо отсканировать удостоверение личности My number card, которое в Японии выдают с 2015 года всем жителям, включая иностранцев с долгосрочными визами. После этого нужно будет ввести данные о вакцинации с бумажного сертификата, который рассылали муниципалитеты. Для использования приложения за рубежом также необходимо указать информацию о загранпаспорте.

Выданный в приложении цифровой сертификат можно будет использовать внутри самой Японии при посещении ресторанов и массовых мероприятий. Сейчас в стране не действуют никакие ковидные ограничения, однако в случае ухудшения ситуации власти могут их ввести. В частности, если в Японии начнет действовать режим чрезвычайной ситуации, цифровой сертификат может потребоваться для посещения заведений общепита группами более пяти человек, а также для прохода на массовые мероприятия.

Кроме того, жители Японии смогут воспользоваться приложением для сокращения карантина при въезде в 76 стран мира, включая Австралию, Великобританию, Вьетнам, Германию, США. России в этом списке нет.

К настоящему времени полностью завершили вакцинацию 98,2 млн жителей Японии, или 77,6% населения страны, которое составляет около 126 млн. Одной дозой привиты более 100 млн человек (79% населения). Кроме того, полностью вакцинированы около 32,7 млн лиц старше 65 лет - более 91% от всего населения в этой возрастной категории. В стране применяются препараты американо-германского консорциума в составе компаний Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna, а также британско-шведской AstraZeneca.