Коллективный иммунитет от COVID-19 превысил 62% в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 20 декабря. /ТАСС/. Хабаровский край достиг коллективного иммунитета на более чем 62%, сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале .

"Сайт стопкоронавирус.рф обновил сведения о коллективном иммунитете в Хабаровском крае: 62,8%", - написал Дегтярев.

По последней информации краевого правительства, свыше 546,2 тыс. человек привито от коронавирусной инфекции первым компонентом, полностью завершили вакцинацию более 493 тыс., ревакцинированы порядка 62,5 тыс.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекцией остается напряженной. Для лечения больных COVID-19 развернуто 2 767 коек, свободно 490. На лечении находится 83 тяжелых пациента, на искусственной вентиляции легких - 91 человек. Количество заболевших в сутки снижается. Если в начале декабря регистрировали более 560 новых заболевших в сутки, неделю назад - свыше 500, то в последние дни выявляется 477-480 случаев заболевания.

Из-за сложной обстановки с заболеваемостью COVID-19 в регионе введены ограничения. QR-код вакцинированных или переболевших требуют в торговых центрах, госучреждениях, учреждениях культуры, в парикмахерских и салонах красоты, в кафе и ресторанах, в гостиницах, хостелах, банях, фитнес-центрах и бассейнах, на внутренних перелетах. На дистанционную работу перевели учреждения дополнительного образования для детей. Закрыты детские игровые комнаты, действуют и другие ограничения.