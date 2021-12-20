В Совфеде предлагают не выдавать лицензию на оборот и создание роботов юрлицам-иноагентам

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Разработанный в Совете Федерации комплексный законопроект о правовом регулировании отношений в сфере оборота роботов предусматривает запрет на выдачу соответствующей лицензии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим функции иностранного агента. Документ, направленный для отзыва в министерство экономического развития и Минцифры РФ, есть в распоряжении ТАСС.

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал комплексный законопроект о правовом регулировании отношений в сфере оборота роботов, который, в частности, дает определение понятию "робот", устанавливает классы опасности и классификацию роботов, а также закрепляет принципы взаимоотношений робота и человека.

"Лицензирование деятельности в сфере оборота роботов, их составных частей (модулей) осуществляется в целях предоставления права на использование (применение), приобретение, сбыт, разработку, производство, испытание, установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию, учет, хранение, перевозку, транспортирование, изъятие, уничтожение, ввоз и вывоз из РФ роботов, их составных частей (модулей), относящихся к высокой, средней и низкой опасности", - говорится в пояснительной записке.

"Лицензия не может быть выдана: юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим функции иностранного агента, хозяйственным обществам, контролируемым иностранным инвестором или группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, индивидуальным предпринимателям, имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие или особо тяжкие преступления", - уточняется в законопроекте.

Без наличия соответствующей лицензии оборот роботов на территории РФ запрещается, подчеркивается в пояснительной записке.

Как отмечает сенатор, лицензированию не подлежат использование и приобретение роботов в хозяйственно-бытовых и иных личных целях, а также оборот неопасных роботов - четвертого класса опасности.