В нескольких муниципалитетах ХМАО отменили занятия в школах из-за морозов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 декабря. /ТАСС/. Занятия для школьников первой смены отменены в понедельник утром в нескольких муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) из-за сильных морозов.

"20 декабря в Сургуте занятия первой смены с первого по четвертый класс отменяются из-за холодной погоды", - сообщили ТАСС в управлении массовых коммуникаций администрации Сургута. Температура воздуха в городе составляет минус 27 градусов, скорость ветра - 6 м/с.

Также из-за 30-градусных морозов отменяются занятия первой смены у школьников 1-8 классов в Нижневартовске, Мегионе, Лангепасе. В Когалыме, Радужном, Покачах, где температура воздуха составляет от минус 37 до минус 34, отменили занятия первой смены для учеников 1-11 классов.

По данным регионального гидрометцентра, утром в понедельник в ХМАО ожидается от минус 37 до минус 32 градусов, днем - от 34 до 30 градусов мороза.