Власти Малайзии направят $23 млн на восстановление пострадавших от наводнений районов

СИНГАПУР, 20 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб объявил о выделении 100 млн ринггитов ($23,6 млн) на восстановление инфраструктуры и жилого фонда, разрушенных в результате мощных наводнений на западе страны. Об этом пишет в понедельник газета New Straits Times.

"Власти направят на эти цели 100 млн ринггитов, кроме того, каждая семья, пострадавшая из-за стихии, получит компенсацию в размере тысячи ринггитов ($236)", - указал глава правительства. По его словам, "часть средств будет выделена из государственного бюджета, а другая предоставлена государственными компаниями".

Премьер также отметил, что "в наиболее пострадавшем от наводнений штате Селангор уже развернуто 103 временных эвакуационных центра, в воскресенье их там было только 48". "Мы дополнительно направляем медицинский персонал, которые будут проводить тестирование на коронавирус", - сообщил Исмаил Сабри. По его словам, "госслужащим, пострадавшим от наводнений, будет предоставлен оплачиваемый отпуск".

По последним данным, не менее 10 человек пропали без вести, более 41 тыс. были вынуждены покинуть свои дома. По оценкам местных метеослужб, осадки в ряде районов на западе Малайзии стали сильнейшими за последние 100 лет.