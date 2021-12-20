В Гидрометцентре предупредили, что азиатскую часть России ждут морозы до минус 52 градусов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Настоящая зима приходит в азиатскую часть России, в ближайшие пять дней температура воздуха в Якутии и Красноярском крае будет ниже нормы на 6-20 градусов. Столбик термометра опустится до минус 45 - минус 52 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На азиатской части страны холодает. В ближайшие пять дней в Красноярске температура будет ниже нормы на 16-20 градусов, в Якутии - на 6-8 градусов ниже нормы. Настоящая зима наконец-то пришла в азиатскую часть страны", - рассказал он.

По словам Вильфанда, минимальная температура в Якутии составит 49-52 градуса мороза в ближайшие дни. В Красноярском крае температура опустится до 45 градусов мороза. "Холоднющая погода будет", - сказал он.

Метеоролог сообщил, что в азиатской части страны наиболее благоприятная погода будет в Омской и Новосибирской областях.

"Очень повезло Омску, Новосибирску. Там оттепельные температуры. Единственный регион, где высокая температура", - заключил Вильфанд.