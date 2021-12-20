Почти 240 елочных базаров начнут работать в Москве 20 декабря

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Елочные базары будут работать в Москве с 20 декабря по 31 декабря. Во всех районах столицы откроется около 240 точек продажи новогодних деревьев, сообщил в понедельник первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий департамент торговли и услуг.

"Сегодня начали работать в Москве елочные базары, всего их будет порядка 240. Есть, конечно, и лидеры среди округов - на западе [города] их будет больше всего. <...> Надеюсь, что елок завезено достаточно, и каждый желающий, кто захочет поставить живую красавицу у себя дома перед Новым годом, сможет это сделать", - сказал Немерюк, отметив, что елочные базары продолжат работать до 31 декабря.

Он уточнил, что к празднику в Москву доставили ели из Пермского края, Пензенской области и Дании, сосны привезли из Ульяновской, Саратовской и других областей. Кроме традиционного новогоднего дерева на базарах горожане смогут приобрести пихту, сосну, лапник и саженцы хвойных деревьев для дачного участка. "[Средняя] цена осталась на уровне прошлых лет: отечественные [ели] стоят от 1 тыс. рублей за метр, импортные стоят от 3-3,5 тыс. [рублей]", - заключил Немерюк, добавив, что цена за букет из хвойных веток будет начинаться от 100 рублей.

Как отметили в пресс-службе департамента, покупателям и продавцам на елочных базарах необходимо соблюдать требования по санитарной безопасности, в том числе социальную дистанцию и масочный режим. Всего на территории города в 2021 году планируется установить 238 елочных базара, из них на основании договоров с городом - 115, при стационарных магазинах - 123. Полный адресный перечень елочных базаров будет размещен на портале мэра и правительства Москвы. "Купить живую елку с доставкой можно в интернете на сайтах: elki-eli.com, елки.ру, Eurotree Delivery, elka.me, sadovod.org и на сайтах сетевых магазинов", - отметили в ведомстве.

Все елочные базары в столице оформляются в едином стиле с 2015 года. Продавцы новогодних деревьев также предлагают дополнительные услуги: доставка, продажа подставок для елок и сосен и др. Непроданные новогодние елки и сосны предприниматели смогут передать в зоопарк, где их разместят в вольерах питомцев.

В прошлом году в столице до самого Нового года работали 207 елочных базаров, при этом было увеличено их количество в Центральном административном округе. Также новогодние деревья доставляли по онлайн-заказам. Новогодние деревья в столицу привозили из Пермского края и Дании, средняя цена на отечественные елки на базарах Москвы в прошлом году составила от 1 тыс. рублей за метр, на импортные - от 3 тыс. рублей за метр.